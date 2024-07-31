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عربي-دولي

البحرين تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:06
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حذرت وزارة خارجية البحرين من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في الشرق الأوسط.
ودعت الخارجية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهود دول المنطقة للحيلولة دون مزيد من التصعيد والتوتر وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
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كما طالبت بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين.
وجاء بيان الخارجية البحرينية عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر يوم الأربعاء في غارة استهدفت مقر إقامته في طهران، والقصف الذي استهدف القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية.
( روسيا اليوم)

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