في أوّل تصريح له.. نتنياهو تبنّى استهداف شكر ولم يأتِ على ذكر هنية

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء المسؤولية عن اغتيال المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر لكنه لم يذكر عملية اغتيال اسماعيل هنية.



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وأضاف نتنياهو في كلمة بعد الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، أنه "لم ولن يخضع للأصوات المطالبة بإنهاء الحرب".



وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنهم "يقتربون من تحقيق أهداف الحرب وإعادة المختطفين، وتدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية وتأمين عودة سكان الشمال".



وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله.وأضاف نتنياهو في كلمة بعد الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، أنه "لم ولن يخضع للأصوات المطالبة بإنهاء الحرب".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنهم "يقتربون من تحقيق أهداف الحرب وإعادة المختطفين، وتدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية وتأمين عودة سكان الشمال".