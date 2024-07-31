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عربي-دولي

في أوّل تصريح له.. نتنياهو تبنّى استهداف شكر ولم يأتِ على ذكر هنية

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:36
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تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء المسؤولية عن اغتيال المسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر لكنه لم يذكر عملية اغتيال اسماعيل هنية.
 
وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله.
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وأضاف نتنياهو في كلمة بعد الإعلان عن اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، أنه "لم ولن يخضع للأصوات المطالبة بإنهاء الحرب".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنهم "يقتربون من تحقيق أهداف الحرب وإعادة المختطفين، وتدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية وتأمين عودة سكان الشمال".

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