مسؤول بالبنتاغون: حشدنا 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية وشكر

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن "أميركا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط".

وذكرت أن "ذلك جاء بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر".

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