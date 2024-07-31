29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول بالبنتاغون: حشدنا 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية وشكر
Lebanon 24
31-07-2024
|
17:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن "أميركا حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط".
وذكرت أن "ذلك جاء بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: لا علم لنا ولا علاقة بمقتل قائد حماس إسماعيل هنية
Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: لا علم لنا ولا علاقة بمقتل قائد حماس إسماعيل هنية
01/08/2024 02:05:49
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اطلعنا على بيان حماس بشأن هنية لكن لا نريد التكهن بأي تداعيات أو ردود فعل على الحادثة (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: اطلعنا على بيان حماس بشأن هنية لكن لا نريد التكهن بأي تداعيات أو ردود فعل على الحادثة (الجزيرة)
01/08/2024 02:05:49
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو في أوّل تصريح له بعد استهداف هنية وشكر: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين
Lebanon 24
نتنياهو في أوّل تصريح له بعد استهداف هنية وشكر: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين
01/08/2024 02:05:49
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين الهجوم الذي تعرضت له إيران وأدى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية (العربي)
Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين الهجوم الذي تعرضت له إيران وأدى إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية (العربي)
01/08/2024 02:05:49
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هنية
حماس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
11:32 | 2024-07-31
31/07/2024 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:10 | 2024-07-31
مندوب إيران في الأمم المتحدة: طهران تحتفظ بحقّها في الدفاع عن النفس
17:49 | 2024-07-31
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاتصالات عبر الصواريخ في الشرق الأوسط
17:09 | 2024-07-31
نجل وزير تركي سابق يقتل جدته رمياً بالرصاص
16:30 | 2024-07-31
قطر تبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني
16:00 | 2024-07-31
إيران تخشى عودة ترامب.. ما السبب؟
15:38 | 2024-07-31
الأمرُ صدر.. ماذا طلب خامنئي بشأن إسرائيل؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24