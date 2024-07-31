29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الاتصالات عبر الصواريخ في الشرق الأوسط
Lebanon 24
31-07-2024
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو إن الهجمات المختلفة، على مدى الأيام القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط تمثل تصعيدا خطيرا، داعية إلى إنهاء الاتصالات عبر الصواريخ والطائرات المُسيرة المسلحة وغيرها من الهجمات القاتلة.
Advertisement
وفي إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أشارت إلى الأنباء التي تفيد بمقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع حارس شخصي في طهران، والتي إنها "تأتي في أعقاب العديد من الأحداث التصعيدية الأخيرة في المنطقة. ففي حين يستمر العنف بلا هوادة في غزة بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية المتواصلة، فإن الوضع عبر الخط الأزرق وداخل لبنان يسير على مسار مقلق بشكل متزايد".
وتطرقت كذلك إلى ما ذكرته القوات الإسرائيلية بشأن تنفيذ ضربة في بيروت ضد أحد قادة حزب الله، فضلا عن مقتل 12 طفلاً وإصابة العشرات في ضربة تعرض لها ملعب لكرة القدم في قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان المحتل.
وأضافت ديكارلو أن هذه الهجمات تأتي في خضم الحرب الدائرة في غزة، حيث تواصل حماس احتجاز الرهائن الذين اختطفتهم من إسرائيل في السابع من تشرين الأول وسط استمرار الأعمال العدائية والوضع الإنساني الكارثي للسكان الفلسطينيين في القطاع.
وشدّدت المسؤولة الأممية على أن "هناك حاجة ماسة إلى الجهود الدبلوماسية لتغيير المسار والسعي نحو السلام والاستقرار الإقليميين". وكرّرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للجميع للعمل بقوة نحو خفض التصعيد الإقليمي لصالح السلام والاستقرار على المدى الطويل للجميع.
وقالت ديكارلو: "يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لمنع أي إجراءات من شأنها أن تجعل الصراع أكبر وأوسع نطاقا بسرعة كبيرة".
وأكدت أن هناك حاجة إلى عمل دبلوماسي سريع وفعال لخفض التصعيد الإقليمي، حيث يلعب المجلس دورا حاسما في هذا الصدد.
واتهم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع إسرائيل بارتكاب عمل إرهابي باغتيال إسماعيل هنية في طهران، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي وسيادة الدولة".
وقال إن ذلك يشكل "اعتداء شنيعا على أسس العلاقات الدبلوماسية وحرمة سيادة الدولة والمبادئ التي يقوم عليها نظامنا العالمي". ودعا المجتمع الدولي إلى ألا يبقى صامتاً بينما تُراق دماء الأبرياء ويُمزق القانون الدولي إلى أشلاء.
ودعا الممثل الدائم للجزائر إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار اللاإنساني عن غزة، واصفاً ذلك بأنه مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط،
ودعا إلى إنهاء كامل ولا رجعة فيه للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، تحقيق المساءلة الكاملة لقوة الاحتلال عن جرائم الحرب البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة.
كما دعا إلى الامتثال الثابت لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف: "يجب أن نتحرك بشكل حاسم لإنهاء هذا العنف وبناء سلام دائم في المنطقة".
وأكد نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود أن بلاده لم تشارك في رد إسرائيل على الضربة التي وقعت في مجدل شمس، مشيراً إلى أن "حزب الله كان مسؤولا عن الهجوم".
ودعا المجلس إلى إرسال رسالة، لا لبس فيها، إلى حزب الله عبر الوقوف إلى جانب إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد هجمات حزب الله المتكررة، مضيفاً أن "حزب الله ليس المجموعة الوحيدة المدعومة من إيران في المنطقة والتي تستغل الوضع في غزة لتقويض السلام والأمن الإقليميين".
وقال السفير الأميركي إن بلاده لم تكن على علم بوفاة إسماعيل هنية أو متورطة فيه، مضيفا أنه "في الواقع لا نملك تأكيدا مستقلا حول مزاعم حماس بشأن وفاته". وقال إنه من الأفضل عدم التكهن بالتأثير الذي قد تخلفه الأحداث الأخيرة على السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "الحرب الأوسع نطاقا ليست وشيكة ولا حتمية".
لكنه قال إن "الهجمات الانتهازية التي تشنها إيران وشبكة وكلائها وشركائها الإرهابيين في مختلف أنحاء المنطقة قد جعلتنا مرارا أقرب إلى صراع إقليمي". وحث أعضاء المجلس الذين لديهم نفوذ مباشر على إيران على زيادة الضغط عليها، ووقف تصعيد صراعها بالوكالة ضد إسرائيل والجهات الفاعلة الأخرى.
وعن الحرب في غزة، أكد أن اتفاق وقف إطلاق النار هو السبيل الأكثر ضمانة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإطلاق العنان لإمكانية تحقيق استقرار أوسع.
ودان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي أدان اغتيال إسماعيل هنية، مضيفاً: "كان ينبغي لمن يقف وراء هذا الاغتيال السياسي أن يدرك مدى خطورة العواقب التي قد تترتب على المنطقة بأسرها".
وقال إن ذلك وجه ضربة خطيرة في المقام الأول للمفاوضات التي تجري بوساطة بين حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، والتي كان هنية مشاركا مباشرا فيها.
وأكد أن مثل هذه المحاولات لجر إيران إلى مواجهة إقليمية تعمل على زعزعة استقرار الأجواء المتوترة بالفعل في المنطقة، مضيفا أن "الممارسة الخبيثة المتمثلة في التصفيات المستهدفة لشخصيات سياسية وعسكرية بارزة تضع الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية".
وقال: "إن واشنطن، من خلال تصرفها غير المسؤول، تقدم مثالا سيئا للآخرين، وتستمر الإجراءات التي تقوض استقرار وأمن المنطقة بأكملها".
وأكد أن ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أصبحا اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، "ولكن للأسف الشديد نرى حتى الآن العكس".
وشدد على أن "مفتاح حل التصعيد غير المسبوق الحالي" يكمن في وقف إراقة الدماء في قطاع غزة.
وأضاف أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو التوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن، وتنظيم وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
Lebanon 24
بصاروخ مباشر في مكان نومه.. اغتيال إسماعيل هنية في طهران!
22:00 | 2024-07-30
30/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
Lebanon 24
عاجلٌ جداً من الضاحية.. هذه آخر معلومة عن مصير فؤاد شكر
11:32 | 2024-07-31
31/07/2024 11:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:10 | 2024-07-31
مندوب إيران في الأمم المتحدة: طهران تحتفظ بحقّها في الدفاع عن النفس
17:25 | 2024-07-31
مسؤول بالبنتاغون: حشدنا 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية وشكر
17:09 | 2024-07-31
نجل وزير تركي سابق يقتل جدته رمياً بالرصاص
16:30 | 2024-07-31
قطر تبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني
16:00 | 2024-07-31
إيران تخشى عودة ترامب.. ما السبب؟
15:38 | 2024-07-31
الأمرُ صدر.. ماذا طلب خامنئي بشأن إسرائيل؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 02:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 02:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 02:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24