هنية آخرهم.. أبرز 10 قادة في حماس اغتالتهم إسرائيل

قبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، قضى قادة للحركة في عمليات اغتيال نفذتها إسرائيل أو اتهمت بتنفيذها.

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وتقول صحيفة "الغارديان" إن لجهاز الموساد الإسرائيلي تاريخا طويلا في تنفيذ العمليات السرية، بما في ذلك العديد من عمليات الاغتيال التي طالت قادة الحركة المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أوروبية.



وفيما يلي أبرز هؤلاء القادة وكيفية اغتيالهم:



يحيى عياش

في الخامس من كانون الثاني 1996، اغتيل يحيى عياش، القيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، بانفجار هاتف نقال في غزة.

واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بالضلوع في قتل عياش الذي كان يُعرَف بـ"المهندس". فقد كان مهندسا بالفعل، لكن إسرائيل كانت تلقبه بـ"مهندس العمليات الانتحارية".

صلاح شحادة

قتل مؤسس الجناح العسكري لحركة حماس، صلاح شحادة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة في 22 تموز 2002. وأدى القصف الى مقتل 15 مدنيا بينهم زوجة شحادة وابنته وثمانية أطفال آخرين.

إسماعيل أبو شنب

اغتيل إسماعيل أبو شنب، أحد مؤسسي الحركة وأحد أبرز قادتها السياسيين، في استهداف صاروخي إسرائيلي لسيارته في 22 اب 2003.



أحمد ياسين

اغتيل أحمد ياسين بغارة نفذتها مروحية إسرائيلية فجر 22 اذار 2004، واستهدفت الشيخ المقعد بعيد خروجه من مسجد في غزة.



عبد العزيز الرنتيسي

بعد أقل من شهر، لقي خليفة الشيخ ياسين في قيادة الحركة، عبد العزيز الرنتيسي، المصير ذاته في ضربة إسرائيلية.



الشيخ خليل

وفي أيلول من العام ذاته، قتل المسؤول في الحركة عز الدين الشيخ خليل بانفجار سيارة مفخخة.



نزار ريان

وقتل نزار ريان، أحد أبرز القادة السياسيين والعسكريين للحركة، في الأول من يناير 2009 في غارة أثناء عملية عسكرية إسرائيلية، أودت أيضاً بزوجاته الأربع وعشرة من أبنائه الاثني عشر.



محمود المبحوح

عثر على محمود المبحوح، أحد المسؤولين العسكريين في الحركة، مقتولاً في غرفة فندق في دبي في 20 كانون الثاني 2010. واتهمت الحركة وشرطة الإمارة عملاء لإسرائيل بالوقوف خلف العملية باستخدام جوازات سفر أجنبية مزورة والتنكر في هيئة سائحين أو لاعبي تنس وصلوا من مطارات أوروبية مختلفة.



أحمد الجعبري

أطلقت إسرائيل عملية "عمود السحاب" ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة بعملية اغتيال لنائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري في 14 تشرين الثاني 2012، عبر قصف صاروخي استهدف سيارته.



صالح العاروري

بعد أشهر من اندلاع حرب تشرين الاول 2023 في قطاع غزة، اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه في ضربة جوية نسبت الى إسرائيل، واستهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من كانون الثاني 2024. (الحرة)