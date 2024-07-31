الأوامر صدرت.. خامنئي: لاستهداف إسرائيل رداً على اغتيال هنية

Advertisement

أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أمراً لإيران بشن هجوم مباشر على إسرائيل، رداً على مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وفقاً لثلاثة مسؤولين إيرانيين اطلعوا على الأمر.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وجه خامنئي بإعداد خطط هجومية ودفاعية حال توسع الحرب مع إسرائيل. وصرح مسؤولون إيرانيون لـ"نيويورك تايمز" بأن "أي هجوم على إسرائيل سيتجنب الأهداف المدنية". (العربية)