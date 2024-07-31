28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأوامر صدرت.. خامنئي: لاستهداف إسرائيل رداً على اغتيال هنية
Lebanon 24
31-07-2024
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أمراً لإيران بشن هجوم مباشر على إسرائيل، رداً على مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وفقاً لثلاثة مسؤولين إيرانيين اطلعوا على الأمر.
Advertisement
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وجه خامنئي بإعداد خطط هجومية ودفاعية حال توسع الحرب مع إسرائيل. وصرح مسؤولون إيرانيون لـ"نيويورك تايمز" بأن "أي هجوم على إسرائيل سيتجنب الأهداف المدنية". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
Lebanon 24
مفاجآت عن قيادي "حزب الله" فؤاد شكر.. "كان موظفاً في الدولة"!
05:17 | 2024-07-31
31/07/2024 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
Lebanon 24
كيف قصفت إسرائيل الضاحية؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف "مفاجأة"!
05:31 | 2024-07-31
31/07/2024 05:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
01:15 | 2024-07-31
31/07/2024 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جورجينا رودريغيز تستمتع بوقتها على البحر مع رونالدو في اسبانيا (فيديو)
04:55 | 2024-07-31
31/07/2024 04:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
Lebanon 24
شاهدوا الصورة الحقيقية لفؤاد شكر.. هكذا ظهر بـ"البزة العسكرية"!
12:03 | 2024-07-31
31/07/2024 12:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2024-08-01
منظمة الدول الأميركية تفشل في إصدار قرار مشترك حول فنزويلا
00:19 | 2024-08-01
أبرزها اغتيال عالم نووي كبير... تعرف على عمليات نفذها الموساد في إيران
00:08 | 2024-08-01
بالصور: هذا مكان إقامة هنية في إيران حيث تم اغتياله!
00:04 | 2024-08-01
بعد موقفها من الصحراء الغربية.. الجزائر تتوعد فرنسا بإجراءات إضافية
23:50 | 2024-07-31
أبرزهم خالد مشعل.. من سيخلف رئاسة المكتب السياسي لحماس بعد اغتيال هنية؟
23:41 | 2024-07-31
نزاع الشرق الأوسط على طاولة مجلس الأمن.. وقلق من اتساع رقعة الاشتباكات
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 07:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 07:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 07:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24