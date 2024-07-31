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عربي-دولي

الخامنئي يصلي على جثمانه.. اليكم تفاصيل جنازة إسماعيل هنية

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:38
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، سيُوارى الثرى في الدوحة الجمعة، عقب تشييع شعبي له في العاصمة الإيرانية اليوم الخميس.

وبحسب حماس، فإن جثمانه سيُنقل إلى العاصمة القطرية عصر اليوم الخميس، على أن "تُقام صلاة الجنازة على روحه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، ليُوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل شمال الدوحة".
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وأشارت إلى أنّ مراسم التشييع في الدوحة ستجري "بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية".
 
بدورها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، سيصلي صباح اليوم الخميس في جامعة طهران، على جثمان هنية في جامعة طهران، وستبدأ الصلاة الساعة 8:30 صباحا.
 
وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، أعلنت "حماس" اغتيال هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقرّ إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الثلاثاء.


وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحًا أنّ "التحقيق جار في عملية الاغتيال، وأنّ النتائج ستُعلن قريبًا".

وأعلنت إيران "الحداد العام لثلاثة أيام بعد اغتيال هنية في طهران". (وكالات)
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