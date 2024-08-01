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عربي-دولي

التطورات في المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

Lebanon 24
01-08-2024 | 01:28
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري كني.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة.
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