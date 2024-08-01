التطورات في المنطقة محور اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيراني المكلف، علي باقري كني.



وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة.

Advertisement