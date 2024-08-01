صحيفة روسية تكشف: لعبة إيرانية لمنع عودة ترامب

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نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية مقالًا يتناول "لعبة إيرانية مزعومة لمنع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".وإستهلت الصحيفة المقال بالقول: "تولىّ الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه، ويتعيّن عليه الآن الدفاع عن مرشحيه للوزارة أمام مجلس الشورى، الذي يتألف غالبًا من أعضاء المعسكر المحافظ المعارض.وتابعت الصحيفة: "كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية سيتم تعيينه من سياسيين على إستعداد لإظهار المرونة في حوارهم مع الولايات المتحدة، لكن الخبراء يزعمون إن طهران لم تعد تأمل كثيرًا في المفاوضات بل تخشى ببساطة من إحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.حاول بزشكيان جعل عملية ترشيح بعض السياسيين للحكومة تدريجية. حتى قبل يوم التنصيب، قدم الإصلاحي محمد رضا عارف، الذي شغل هذا المنصب في الفترة من 2001 إلى 2005، كنائب أول له. وكما أشار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي يشرف رسميًا على عملية إنتقال الحكومة، إلى أن بزشكيان يبذل كل جهد "لإضفاء الشفافية على الطابع المؤسسي".تم التركيز بشكل خاص على من قد يصبح وزير الخارجية الإيراني، وأفادت مصادر للصحيفة أن المرشد الأعلى علي خامنئي وافق على قرار بزشكيان بترشيح عباس عراقجي، الذي كان جزءًا من فريق المفاوضات بشأن الإتفاق النووي وشغل منصب نائب وزير الخارجية من 2017 إلى 2021.ومع ذلك، قال مسؤول إيراني كبير إن عراقجي سيواجه على الأرجح "تصويت ثقة صعب جدًا في البرلمان" على الرغم من التأييد المفترض لخامنئي.ويقيّم يقيم المعهد الأميركي لدراسة الحرب عدد كبير من السياسيين الإصلاحيين في فريق بزشكيان والرغبة في وضع دبلوماسي لديه خبرة بإجراء المفاوضات النووية لمواصلة الحوار مع الغرب.وقد أصر بايدن على إستئناف المشاورات النووية منذ توليه المنصب في 2021، لكن العملية تم تجميدها فعليًا بسبب الإحتجاجات في إيران.وإعتبرت الصحيفة أن القلق الأكبر لطهران الآن هو إحتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وإتُهمت المخابرات الأميركية إيران بمحاولة "إثارة عدم الثقة في المؤسسات السياسية الأميركية وتعزيز الإنقسامات الإجتماعية"، بحسب وثيقة تم تسريبها.وقالت الوثيقة: "لقد رصدت المخابرات الأميركية أن طهران تسعى للتأثير على الإنتخابات الرئاسية، على الأرجح لأن القادة الإيرانيين يريدون منع نتيجة يعتقدون أنها ستزيد التوترات مع الولايات المتحدة."في هذا السياق، لاحظ التقرير أن طهران "تستخدم شبكات واسعة من الشخصيات عبر الإنترنت لنشر المعلومات المضللة." وقال الخبراء: "على وجه الخصوص، تقوم بتصعيد التوترات حول الصراع بين إسرائيل وغزة".وبحسب الصحيفة، يرتبط إحتمال عودة إدارة ترامب بزيادة الضغط الإقتصادي على النخبة الإيرانية.منذ وصول بايدن، زادت إيرادات إيران من مبيعات النفط بشكل كبير، وفقًا للاقتصادي الإيراني كامران ندري.ويرجع ذلك إلى مرونة بايدن بتطبيق العقوبات ومحاولات طهران زيادة الصادرات إلى الصين. وقال ندري: "إحتياطيات النقد الأجنبي قد تعززت خلال هذا الوقت.ومع احتمال هزيمة الديمقراطيين، يجب حماية هذه الإحتياطيات، كما يعتقد ندري.قال نيكيتا سماجين، خبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية: "طهران ليس لديها الكثير من الأمل في المفاوضات مع الغرب".وأضاف: "بالطبع، ترغب في تقدم الأمور، ولكن كل حديث بزشكيان عن ضرورة تحسين العلاقات مع الغرب، فهذا خطاب إنتخابي، للأشخاص غير الراضين؟وإعتبر سماجين أنها "محاولة لتهدئة الإيرانيين بإظهار أن هناك مرشحًا مؤيدًا للغرب مستعدًا لإجراء حوار".وقال: "أعتقد أن النخبة الإيرانية قد إحترقت مرات عديدة في المفاوضات على مدار الاعوام الثلاثين الماضية لدرجة أنه لاأمل كبيرا في أي مرشح في الولايات المتحدة".ورأى مصدر للصحيفة أن الإيرانيين قلقون لأنهم يقرأون الوضع الحالي بشكل جيد، حيث تتزايد الإضطرابات في الشرق الأوسط.وقال المصدر: "إذا تصاعدت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، فوصول ترامب يصبح أمرًا غامضًا.ولفت المصدر إلى أن "ترامب إندفاعي جدًا، وفي موقف معين يمكن أن يتصرف بدافع من مشاعره بدلاً من الإعتبارات العقلانية ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة".وختمت الصحيفة: "لذلك، في هذا الصدد، تحاول إيران دعم كامالا هاريس ليس لأنها تأمل شيء منها بل لأنها تخشى ترامب.