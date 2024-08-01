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عربي-دولي

طيار "لوفتهانزا" يرفض الهبوط في تل أبيب.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:07
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في منتصف الرحلة، رفض قائد طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية الهبوط في تل أبيب، لأن "الطاقم لم يكن مستعدا للسفر إلى إسرائيل"، حسب تقارير صحفية محلية.
وهبطت الطائرة التي كانت متوجهة من ميونيخ إلى تل أبيب، في قبرص، حسب القناة 12 الإسرائيلية.
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وذكر تقرير القناة أن شركة الطيران أبلغت الركاب أن الطائرة ستهبط في قبرص "لأسباب فنية"، ومن ثم سيتم تحديد ما إذا كانت الرحلة ستتواصل إلى تل أبيب، لكن بعد مرور بعض الوقت على الأرض في لارنكا، أُعلن أن الطائرة ستعود إلى ألمانيا.
وتم إخبار الركاب أنه بإمكانهم النزول في قبرص إذا رغبوا في ذلك، لكن أمتعتهم ستبقى على متن الطائرة وستعاد إلى ميونيح.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت في قبرص "كإجراء احترازي بسبب نشاط أمني".

وألغت العديد من شركات الطيران مثل "دلتا" و"يونايتد" الأميركيتيين رحلاتها إلى مطار تل أبيب حتى إشعار آخر، بسبب التصعيد المتوقع عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.
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