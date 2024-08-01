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عربي-دولي

"سيناريو الحرب الكبرى"... هل إسرائيل قادرة على مُواجهة إيران وحلفائها؟

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسرائيل تشهد حالة من التأهب بعد عمليتيّ اغتيال، تبنت واحدة منهما ولم تعلق على الثانية، لقادة بارزين في حركتي حماس وحزب الله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها بعنوان "سيناريو الحرب الكبرى مع إيران"، إن إسرائيل مستعدة تماما لحرب شاملة مع طهران وحلفائها إذا استدعى الأمر وأنها على يقين بأن عمليات الاغتيال هي الورقة قبل الأخيرة لحرب إقليمية شاملة مع إيران.
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وجاء في التقرير أنّ إسرائيل وضعت إيران في ورطة كبيرة بعد اغتيال شكر في بيروت وهنية في قلب طهران.
وقالت الصحيفة الإسرائيليّة: "إذا كانت إسرائيل تقف وراء اغتيال إسماعيل هنية، فهذا إنجاز عسكري واستخباراتي رائع".
وأضافت أنّ "إسرائيل استطاعت أن تبلغ إيران ووكلاءها رسالة، أنهم إذا لم يتوقفوا فلن تتردد في التوجه إلى حرب واسعة النطاق".
وقال التقرير: "في إسرائيل نحتاج الآن إلى إعداد أنفسنا لحرب كبرى، وستكون الجبهة الداخلية أكثر استهدافا من إيران ووكلائها. ستكون الجبهة الداخلية مستهدفة بالصواريخ بكافة أنواعها إلى جانب الطائرات المسيّرة الانتحارية، التي ستنطلق ليس فقط من لبنان واليمن بل من إيران بشكل رئيسي".
وأشار إلى أنّ "طهران ستنشر مقاتلين من إيران والعراق وسوريا في الصراع، وربما حتى الحوثيين من اليمن الذين سيتم نقلهم إلى سوريا، وسيحاولون بالتأكيد دخول إسرائيل".
وأضاف التقرير أنّ "إسرائيل أوضحت لطهران أنها جاهزة لحرب كبرى لوجستيا ومعنويا، رغم أنها لا تريدها".
وقالت الصحيفة إنّ "إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل ولم يحقق العمل أهدافه، فسيكون ذلك دليلا آخر على ضعف طهران". (سكاي نيوز)
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