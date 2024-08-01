مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران

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كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز"، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اغتيل "بانفجار داخلي لا بصاروخ".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هنية اغتيل بـ"عبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة منذ أشهر".وأضافت الصحيفة الأميركية أن العبوة الناسفة التي قتلت هنية "فُجّرت عن بعد". (سكاي نيوز)