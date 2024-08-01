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الجزائر وإيران تبحثان تداعيات اغتيال هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 14:30
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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، مع نظيره الإيراني علي باقري كني، تطورات القضية الفلسطينية وتبعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من اقري كني، استعرضا خلاله "تطورات القضية الفلسطينية في سياق السياسة الإسرائيلية للتصعيد وإذكاء الحروب على أكثر من جبهة في منطقة الشرق الأوسط".
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وبحث الوزيران "تبعات العملية الإرهابية التي اقترفها الكيان الصهيوني في طهران والتي راح ضحيتها المرحوم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"، وفق المصدر نفسه.
واتفق الوزيران على ضرورة تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية، على مستوى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، "لحمل الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم والمتواصل دون هوادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وشددا على ضرورة "وضع حد لمحاولات إسرائيل المتكررة توسيع رقعة الصراع وإدخال المنطقة في أتون حروب ستكون لها عواقب كارثية على الجميع دون استثناء". 
(الأناضول)
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