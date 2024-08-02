من الذي سمته وزارة الخارجية التركية رئيساً لـ "حماس"؟

سمّت وزارة الخارجية التركية اليوم القيادي في حركة "حماس" خالد مشعل، قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة عقب استشهاد إسماعيل هنية في طهران.

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وقالت الوزارة: "التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة مع القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقدم له تعازيه (بوفاة إسماعيل هنية)".ولم تصدر "حماس" حتى الآن أي تصريحات رسمية بشأن الشخصية التي ستخلف هنية في منصب رئيس المكتب السياسي، في حين يرأس خالد مشعل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج ويعتبر أحد مؤسسيها.