بسبب تنكيس العلم.. أزمة ديبلوماسيّة جديدة بين تركيا وإسرائيل

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استدعت وزارة الخارجية في إسرائيل نائب السفير التركي من أجل "توبيخه" بعد تنكيس علم تركيا على السفارة في تل أبيب.وكانت صور أظهرت أن السفارة التركية في تل أبيب نكست علمها، حدادا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.وقال وزير الخرجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس": "أمرت باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل، لتوبيخه بشدة بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية في تل أبيب على خلفية اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس". (سكاي نيوز)