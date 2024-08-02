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عربي-دولي

"بأقرب وقت"... باريس دعت رعاياها في إيران إلى المغادرة

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:54
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دعت فرنسا  رعاياها "الذين لا يزالوا في إيران" إلى مغادرة البلد "في أقرب وقت" بسبب الخطر "المتفاقم" بحدوث تصعيد عسكري بين إسرائيل وطهران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية.
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ونقلت"وكالة الصحافة الفرنسية "عن وزارة الخارجية الفرنسية التي لم تحدد عدد مواطنيها المعنيين بهذه التوصية الجديدة  قائلة: "رسميًا، لا يوصى للمواطنين الفرنسيين بالسفر إلى إيران أيا كان الداعي لذلك".
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