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عربي-دولي

إستعداداً لردّ "الحزب"... ما الذي حصل عليه وزراء الحكومة الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:20
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية حصلوا على هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، خشية إلحاق إيران وحزب الله أضرارا بالبنية التحتية للاتصالات.


وأصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي تعليمات أمنية "غير عادية" تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وذلك على خلفية التحضير لردّ من إيران و"حزب الله"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في حارة حريك. (سكاي نيوز)
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