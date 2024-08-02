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عربي-دولي
للدفاع عن إسرائيل... أميركا بصدد إرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
02-08-2024
|
10:08
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قال مسؤولون لصحيفة "نيويورك" تايمز" إنّ واشنطن تستعدّ لإرسال طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط رداً على تهديدات إيران ووكلائها في غزة ولبنان واليمن بمهاجمة إسرائيل خلال الأيام المقبلة".
وقال مسؤول عسكري أميركي إنّ "القوات الأميركية في الشرق الأوسط تتخذ الإجراءات الضرورية لزيادة الاستعداد القتالي ولحماية قواتها وحلفائها من أي تهديدات من جانب إيران أو الفصائل المسلحة المدعومة منها".
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كما أضاف المسؤولون أنهم يسعون إلى "معايرة الرد الأميركي لإرسال ما يكفي من الأنواع المناسبة من الطائرات في أسرع وقت ممكن للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل من دون أن يبدو الأمر وكأنه يؤدي إلى تصعيد الصراع". (العربية)
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