حادثة تهز الهند.. إنفجار قرب السفارة الإسرائيلية!

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بوقوع انفجار قرب سفارة إسرائيل في الهند.

وذكرت القناة أنّ الأجهزة الأمنية المحلية فرضت طوقاً أمنياً حول السفارة.