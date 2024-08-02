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عربي-دولي

حادثة تهز الهند.. إنفجار قرب السفارة الإسرائيلية!

Lebanon 24
02-08-2024 | 11:19
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أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بوقوع انفجار قرب سفارة إسرائيل في الهند.
 
وذكرت القناة أنّ الأجهزة الأمنية المحلية فرضت طوقاً أمنياً حول السفارة.
 
 
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