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عربي-دولي

تحذير إسرائيلي لكلّ الشرق الأوسط: سنهاجم بقوة كبيرة ومستعدون للذهاب بعيداً!

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:01
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أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما للوضع في ممر وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 252 وقادة آخرين.

 
وقال هاليفي: "رسالتنا إلى كل الشرق الأوسط هذا الأسبوع.. من يهاجم مواطني إسرائيل، من يهاجم دولة إسرائيل، نحن مستعدون للذهاب بعيدًا، نعرف كيف نبذل جهدا كبيرا لجلب معلومات استخباراتية دقيقة جدا، لنذهب للاستهداف، لنقضي عليه وأيضًا لتحمل المخاطر".
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وأضاف: "هاجمنا في بيروت ونحن نهاجم في غزة، وسنكون أقوياء جدا في الدفاع، وبعد ذلك سنهاجم بقوة كبيرة. هذه الرسالة هي رسالة مهمة جدا".
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