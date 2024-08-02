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عربي-دولي

بايدن رفع صوته بوجه نتنياهو.. اليكم ما حصل خلال اتصال بينهما بالأمس

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:37
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نقل موقع "أكسيوس" الاخباري عن مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، ان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.
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وبحسب المسؤول تاأميركي، دعا بايدن نتنياهو إلى التحرك فورا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.



من جهته، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لأكسيوس ان بايدن رفع صوته وأخبر نتنياهو أنه يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى أسبوعين.
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