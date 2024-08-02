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عربي-دولي

البنتاغون يطلع إسرائيل على التغييرات بالقوات الأميركية.. هذا ما قيل عن التصعيد في الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-08-2024 | 14:12
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اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن الوزير لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.
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واكدت الوازرة "نقف إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها".
 
وقال البنتاغون ان "الضربة التي نفذناها في العراق قبل 4 أيام كانت دفاعية بعد أن رصدنا هجوما على وشك الوقوع"، مضيفا: "لن نتردد في اتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة قواتنا".

وتابع أن "أوستن لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإمكانات الدفاعية التي سيتم نشرها".

هذا ولفت البنتاغون إلى ان التصعيد في الشرق الأوسط "ليس حتميا" وجميع الدول ستستفيد من خفض التصعيد.
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