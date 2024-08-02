الدفاع الأميركية: إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن "أميركا سترسل أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط".

وذكرت أن "الجيش الأميركي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية".





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