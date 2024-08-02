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عربي-دولي
الدفاع الأميركية: إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
02-08-2024
|
18:17
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن "أميركا سترسل أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط".
وذكرت أن "الجيش الأميركي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية".
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