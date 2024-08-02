Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الأميركية: إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-08-2024 | 18:17
A-
A+
Doc-P-1229796-638582445501071454.jpg
Doc-P-1229796-638582445501071454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن "أميركا سترسل أسراب مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط".
وذكرت أن "الجيش الأميركي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تعزز مقاتلاتها بالشرق الأوسط.. وهذا ما توقعته
lebanon 24
03/08/2024 05:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
للدفاع عن إسرائيل... أميركا بصدد إرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
03/08/2024 05:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": واشنطن تبحث في إرسال ما يكفي من المقاتلات بأسرع وقت إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
03/08/2024 05:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يزيد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة
lebanon 24
03/08/2024 05:04:32 Lebanon 24 Lebanon 24

اميركا

مقاتلات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:03 | 2024-08-02
16:26 | 2024-08-02
16:23 | 2024-08-02
16:01 | 2024-08-02
16:00 | 2024-08-02
15:53 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24