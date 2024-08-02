على الرغم من دعوات التهدئة في المنطقة.. تقرير يكشف كواليس مواقف نتنياهو

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تؤكد تقارير نشرتها صحف أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يتجاهل الدعوات بالتهدئة في الشرق الأوسط، حيث تتوسع إسرائيل في هجمات في غزة، وفي دول في المنطقة.ويكشف ما يجري في الشرق الأوسط عن "شهية مفتوحة للمخاطرة" لإسرائيل، إذ أنها تحاول استعادة "قوة الردع" لجيشها، فيما تقترب المنطقة من "حرب إقليمية" على ما أكد تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.ويشير التحليل إلى أن إسرائيل، تريد التعويض عن "الفشل الأمني" الذي وقع في السابع من تشرين الأول، ولهذا يسعى إلى "ردود" قابلة للتحكم.وأكدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن نتانياهو يعمل "على تسريع وتيرة الحرب، وتغذية ثورة اليمين المتطرف".وبينما تحاول الإدارة الأميركية، وحلفاء تأمين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، يبدو أن إسرائيل "انحرفت عن المسار"، ليصبح الاتفاق هدفا بعيد المنال.وأعلن مكتب نتانياهو الجمعة، إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة في اليومين المقبلين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.