تعطل الموقع الرسمي لهيئة مطارات إسرائيل.. هي من هجوم سيبراني؟

وسط تأهب أمني إسرائيلي استعداداً لهجوم إيراني محتمل من طهران ووكلائها رداً على اغتيال إسماعيل هنية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل، الجمعة.



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من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين. وتم إغلاق المجال الجوي وسط إسرائيل، كما تحدث معلومات عن اشتباه في هجوم سيبراني أدى لتعطيل مطار تل أبيب.من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الضغط الكثيف من المسافرين.