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عربي-دولي

الحر الشديد يحصد أرواح 175 ألف شخص سنويا في اوروبا.. والصحة العالمية تحذر

Lebanon 24
03-08-2024 | 00:20
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قال فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن الحرارة الشديدة تقتل أكثر من 175 ألف شخص سنويا في أوروبا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم.
وأضافت الصحة العالمية في بيان رسمي لها، أمس الخميس، أن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة سنويا مرتبطة بالحرارة بين عامي 2000 و2019، تسجل المنطقة الأوروبية 36% منها، أو ما يقرب من 176 ألف حالة وفاة سنويا.
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وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط".
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