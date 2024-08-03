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عربي-دولي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 75 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
03-08-2024
|
02:49
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 75 مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق مقاطعة كورسك"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي الإخباري.
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وأضاف البيان: "تم إسقاط 9 مسيرات فوق بيلغورود، و17 فوق أورلوفسكايا، واثنتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فارونيج، ومسيرة فوق بحر آزوف، ومسيرة فوق إقليم كراسنودار".
وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية.
وأضاف الحاكم في منشور على قناته تلغرام: "الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات".(سكاي نيوز)
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