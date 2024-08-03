اكتشاف "هياكل غريبة" تحوم فوق الأرض.. هذا ما أعلنته ناسا (فيديو)

تمكن علماء بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من اكتشاف هياكل غريبة، تحلق في جزء من الغلاف الجوي فوق كوكب الأرض، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



وتلك الهياكل على شكل الحرفين الأبجديين X وC وهي موجودة في طبقة من الغلاف الجوي تسمى "الأيونوسفير" أو الغلاف الأيوني الذي يقع على ارتفاع نحو 80 إلى 644 كم فوق سطح الكوكب.



ويسمح الغلاف الأيوني بانتقال إشارات الراديو لمسافات طويلة، ومن المحتمل أن تتداخل هذه "الهياكل الغريبة" إشارات الاتصال ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما يؤثر على العمليات على كوكب الأرض.



ويشير العلماء إلى أن هذا الاكتشاف "يمكن أن يساعد في تحسين الاتصالات اللاسلكية والتنبؤات بالطقس الفضائي".

Who knew Earth’s upper atmosphere was like alphabet soup?



NASA’s Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) mission has found surprising C and X shapes in an electrified layer of gas high above our heads called the ionosphere.



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وتم اكتشاف تلك "الهياكل" من خلال مهمة "غولد" التابعة لوكالة "ناسا".



وقالت "ناسا" في بيان: "من كان يعلم أن الغلاف الجوي العلوي للأرض لديه مثل هذه الأشكال الأبجدية؟".



ولم تتمكن بيانات الأقمار الصناعية دائما من التقاط الصورة الكاملة لما يحدث في الغلاف الأيوني، لكن مهمة "غولد"، تمكنت من معرفة كيفية تسبب عوامل مختلفة في حدوث اضطرابات في الغلاف الأيوني.



وقال جيفري كلينزينج، وهو عالم أبحاث يدرس الغلاف الأيوني في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا إن بيانات المهمة تساعد العلماء على رؤية "مدى تعقيد الغلاف الجوي للأرض"، مع إظهار أنه أكثر تقلبا مما كان متوقعا.



وقد يساعد الاكتشاف على "فهم الديناميكيات بين الغلاف الأيوني والطقس"، وكيف قد يشكل التفاعل مخاطر على الناس والأنظمة على الأرض.



ويدفع الاكتشاف الباحثين إلى التساؤل حول التأثيرات المحتملة لـX وC على إشارات الاتصالات في المستقبل.(الحرة)





