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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في الصين إلى 38 قتيلا

Lebanon 24
03-08-2024 | 04:56
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أعلن تلفزيون الصين المركزي، مساء أمس الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء انهيار جزئي لجسر طريق سريع في مقاطعة شنشي بشمال غربي البلاد قبل أسبوعين، والذي أدى إلى سقوط 24 مركبة في نهر متدفق، ارتفعت إلى 38 قتيلا.
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وأفاد التقرير التلفزيوني بأن 24 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الكارثة، التي وقعت في 19 تموز، وتم إنقاذ شخص واحد بعدها.

وشهدت المنطقة التي سقط فيها الجسر على طريق دانينغ السريع أمطارا غزيرة في الأيام السابقة، بحسب الأسوشيتد برس.

ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، سقطت 25 سيارة على الأقل في النهر، وفتشت فرق البحث كيلومترات باتجاه مجرى النهر بحثا عن الضحايا.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء "شينخوا"، بعد الحادث مباشرة، جزءا من الجسر انكسر وانثني بزاوية 90 درجة تقريبا في المياه البنية المتدفقة أدناه.

وذكر التقرير أن النهر يمر عبر واد جبلي والمياه مضطربة.

وأثار الانهيار تساؤلات حول سلامة البنية التحتية للطرق والجسور في الصين، والتي تم بناؤها بسرعة في العقود الأخيرة. (سكاي نيوز)






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