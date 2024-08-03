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عربي-دولي

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين.. كم بلغ؟

Lebanon 24
03-08-2024 | 05:41
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يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والغارات جوا وبرا وبحرا على مختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ302، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 39550 فلسطينيا على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91280 وذلك منذ السابع من تشرين الأول.
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وأضافت أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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