Advertisement

عربي-دولي

الصين... ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر مقاطعة شنشي إلى 38 قتيلاً

Lebanon 24
03-08-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1229933-638582875093526836.jpeg
Doc-P-1229933-638582875093526836.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ذكر تلفزيون الصين المركزي أن حصيلة قتلى انهيار أحد الجسور على طريق سريع في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد قبل أسبوعين ارتفعت إلى 38 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد التقرير التلفزيوني بأن 24 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الكارثة التي وقعت في 19 تموز وتم إنقاذ شخص واحد بعدها.
Advertisement

وشهدت المنطقة التي سقط فيها الجسر على طريق دانينغ السريع أمطارا غزيرة في الأيام السابقة.

ووفقا للمعلومات، سقطت 25 سيارة على الأقل في النهر، وفتشت فرق البحث كيلومترات (أميال) باتجاه مجرى النهر بحثا عن الضحايا. وأدى انهيار مماثل في أيار في مقاطعة قوانغدونغ إلى مقتل 36 شخصا.

وتسببت الأمطار التي اشتدت بسبب تغير المناخ في سلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء آسيا.

على صعيد متصل، شهدت الصين 48 حالة وفاة جراء إعصار غيمي، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية عندما وصل إلى مقاطعة هونان الجنوبية الداخلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-08-03
07:32 | 2024-08-03
07:05 | 2024-08-03
06:59 | 2024-08-03
06:30 | 2024-08-03
05:41 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24