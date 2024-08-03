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عربي-دولي

دولة جديدة توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل "في أسرع وقت ممكن"

Lebanon 24
03-08-2024 | 12:21
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أوصت وزارة الخارجية الليتوانية المواطنين الليتوانيين المتواجدين في إسرائيل، بالمغادرة في أسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها: "أخذاً في الاعتبار لاحتمال تصعيد الوضع في المنطقة، وبدء عدد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية، توصي وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إسرائيل بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، وتطالب أولئك الذين يخططون للسفر إلى إسرائيل بتقييم مدى ضرورة السفر".
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كما أوصت وزارة الخارجية المواطنين الليتوانيين في إسرائيل، بالتسجيل عن طريق ملء نموذج خاص على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أن هذا الإجراء سيسهل التواصل وتقديم الخدمات القنصلية إذا لزم الأمر.

وتترقب إسرائيل ردا انتقاميا من إيران وحزب الله واليمن بعد تنفيذها غارة جوية على الحديدة واغتيالها للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وأخيرا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس في أثناء تواجده في إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.   

وألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، كما بدأت الدول بدعوة مواطنيها لمغادرة إسرائيل التي تعيش أجواء من التوتر والترقب. (روسيا اليوم)
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