شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمشفى الأقصى

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استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، خلف شهداء وعدد من المصابين.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المسيرات الإسرائيلية قصفت عددا من خيام النازحين في ساحة المستشفى.ووفق المصادر، سقط 4 شهداء على الأقل وعدد من المصابين من جراء القصف الإسرائيلي. (سكاي نيوز)