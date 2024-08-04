Advertisement

عربي-دولي

السنوار يرفض خالد مشعل كبديل عن هنيّة.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-08-2024 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1230118-638583642374683021.jpeg
Doc-P-1230118-638583642374683021.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير جديدة أنَّ مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، رفض طرح خالد مشعل  طليكون رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في إيران فجر الأربعاء الماضي.

وباشرت "حماس" في إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، لاختيار رئيس جديد للحركة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي ، وقالت في بيان، يوم السبت، إنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها عند الانتهاء منها.
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام، فقد أجرت حماس مشاورات في قطر لاختيار خليفة لهنية، وذكرت مصادر نقل عنها موقع "العربية.نت" أن السنوار، يرفض تولي زعيم الحركة السابق، خالد مشعل قيادة حماس.

وحول الأسباب التي رفض السنوار في ضوئها تولي مشعل، قالت المصادر إنه يفضل عضو المكتب السياسي خليل الحية لخلافة هنية، مشيرة إلى أن "السنوار يفضّل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية".

وأشارت ذات المصادر إلى أن اختيار شخصية قيادية سيكون مؤقتاً حتى إجراء انتخابات داخل "حماس" بعد أشهر. 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن اختيار رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل. (إرم نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:22 | 2024-08-04
07:19 | 2024-08-04
07:00 | 2024-08-04
06:39 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24