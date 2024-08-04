31
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السنوار يرفض خالد مشعل كبديل عن هنيّة.. ما السبب؟
Lebanon 24
04-08-2024
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير جديدة أنَّ مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، رفض طرح خالد مشعل طليكون رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في إيران فجر الأربعاء الماضي.
وباشرت "حماس" في إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، لاختيار رئيس جديد للحركة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي ، وقالت في بيان، يوم السبت، إنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها عند الانتهاء منها.
Advertisement
وبحسب وسائل إعلام، فقد أجرت حماس مشاورات في قطر لاختيار خليفة لهنية، وذكرت مصادر نقل عنها موقع "العربية.نت" أن السنوار، يرفض تولي زعيم الحركة السابق، خالد مشعل قيادة حماس.
وحول الأسباب التي رفض السنوار في ضوئها تولي مشعل، قالت المصادر إنه يفضل عضو المكتب السياسي خليل الحية لخلافة هنية، مشيرة إلى أن "السنوار يفضّل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية".
وأشارت ذات المصادر إلى أن اختيار شخصية قيادية سيكون مؤقتاً حتى إجراء انتخابات داخل "حماس" بعد أشهر.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن اختيار رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل. (إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟
Lebanon 24
هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟
16:15 | 2024-08-03
03/08/2024 04:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:45 | 2024-08-04
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:24 | 2024-08-04
السفارة الفرنسية تستذكر انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قالته
07:22 | 2024-08-04
وزير أوروبيّ لمواطنيه: لا تذهبوا إلى لبنان
07:19 | 2024-08-04
بايدن للصحافيين: أنتم عالقون معي! (فيديو)
07:00 | 2024-08-04
صحيفة تكشف عن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ.. الرقم كبير جدّاً
06:39 | 2024-08-04
ترامب يشيد ببوتين: "قام بصفقة عظيمة"
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 14:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 14:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 14:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24