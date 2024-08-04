السنوار يرفض خالد مشعل كبديل عن هنيّة.. ما السبب؟

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ذكرت تقارير جديدة أنَّ مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، رفض طرح خالد مشعل طليكون رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في إيران فجر الأربعاء الماضي.وباشرت "حماس" في إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، لاختيار رئيس جديد للحركة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي ، وقالت في بيان، يوم السبت، إنها ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها عند الانتهاء منها.وبحسب وسائل إعلام، فقد أجرت حماس مشاورات في قطر لاختيار خليفة لهنية، وذكرت مصادر نقل عنها موقع "العربية.نت" أن السنوار، يرفض تولي زعيم الحركة السابق، خالد مشعل قيادة حماس.وحول الأسباب التي رفض السنوار في ضوئها تولي مشعل، قالت المصادر إنه يفضل عضو المكتب السياسي خليل الحية لخلافة هنية، مشيرة إلى أن "السنوار يفضّل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية".وأشارت ذات المصادر إلى أن اختيار شخصية قيادية سيكون مؤقتاً حتى إجراء انتخابات داخل "حماس" بعد أشهر.وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن اختيار رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل. (إرم نيوز)