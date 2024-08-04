رئيس دولة أفريقية يطلب من المواطنين وقف الاحتجاجات على غلاء المعيشة

تشهد نيجيريا موجة احتجاجات بسبب غلاء المعيشة، حيث تسببت مظاهرات مؤخرا بسقوط قتلى وجرحى وتدمير المرافق العامة.

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في السياق، طالب الرئيس النيجيري بولا تينوبو مواطنيه بوقف الاحتجاجات على غلاء المعيشة والجنوح إلى الحوار، قائلا: "أدعو في ظل هذه الظروف المتظاهرين والمنظمين إلى تعليق أي احتجاج آخر وإفساح المجال للحوار".وتابع: "إلى أولئك الذين استغلوا هذا الوضع بشكل غير لائق لتهديد أي جزء من هذا البلد، احذروا القانون سيلاحقكم، ولا مكان للتعصب العرقي أو مثل هذه التهديدات في نيجيريا التي نسعى إلى بنائها".وقال تينوبو إن "اقتصادنا ظل لعقود من الزمان ضعيفا وتراجع بسبب العديد من الاختلالات التي أعاقت نمونا، وقبل أكثر من عام بقليل، وصلت بلادنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الاستمرار في استخدام الحلول المؤقتة لحل المشاكل طويلة الأجل".وأوضح أنه "تم اتخاذ القرار المؤلم والضروري بإلغاء دعم الوقود وإلغاء أنظمة الصرف الأجنبي المتعددة التي شكلت حبل المشنقة حول الوريد الاقتصادي لأمتنا، وأعاقت تنميتنا الاقتصادية وتقدمنا". (روسيا اليوم)