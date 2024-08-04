Advertisement

عربي-دولي

رئيس دولة أفريقية يطلب من المواطنين وقف الاحتجاجات على غلاء المعيشة

Lebanon 24
04-08-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1230158-638583712549709889.png
Doc-P-1230158-638583712549709889.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد نيجيريا موجة احتجاجات بسبب غلاء المعيشة، حيث تسببت مظاهرات مؤخرا بسقوط قتلى وجرحى وتدمير المرافق العامة.
 
في السياق، طالب الرئيس النيجيري بولا تينوبو مواطنيه بوقف الاحتجاجات على غلاء المعيشة والجنوح إلى الحوار، قائلا: "أدعو في ظل هذه الظروف المتظاهرين والمنظمين إلى تعليق أي احتجاج آخر وإفساح المجال للحوار".
Advertisement

وتابع: "إلى أولئك الذين استغلوا هذا الوضع بشكل غير لائق لتهديد أي جزء من هذا البلد، احذروا القانون سيلاحقكم، ولا مكان للتعصب العرقي أو مثل هذه التهديدات في نيجيريا التي نسعى إلى بنائها".

وقال تينوبو إن "اقتصادنا ظل لعقود من الزمان ضعيفا وتراجع بسبب العديد من الاختلالات التي أعاقت نمونا، وقبل أكثر من عام بقليل، وصلت بلادنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الاستمرار في استخدام الحلول المؤقتة لحل المشاكل طويلة الأجل".

وأوضح أنه "تم اتخاذ القرار المؤلم والضروري بإلغاء دعم الوقود وإلغاء أنظمة الصرف الأجنبي المتعددة التي شكلت حبل المشنقة حول الوريد الاقتصادي لأمتنا، وأعاقت تنميتنا الاقتصادية وتقدمنا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2024-08-04
07:24 | 2024-08-04
07:22 | 2024-08-04
07:19 | 2024-08-04
07:00 | 2024-08-04
06:39 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24