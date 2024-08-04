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عربي-دولي

وسط احتدام التوتر.. وزير الخارجية الأردني يزور طهران اليوم

Lebanon 24
04-08-2024 | 06:24
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قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يقوم بزيارة إيران، اليوم الأحد، حيث سينقل رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.
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وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني.

وتأتي زيارة الصفدي لإيران في أعقاب اتصالات دبلوماسية مستمرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر أمس السبت لمنع المزيد من التصعيد على صعيد المنطقة. (سكاي نيوز)
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