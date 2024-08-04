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عربي-دولي

ترامب يشيد ببوتين: "قام بصفقة عظيمة"

Lebanon 24
04-08-2024 | 06:39
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أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أيام فقط من اتفاق تبادل السجناء الضخم بين الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في أتلانتا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على قيامه بصفقة عظيمة أخرى. هل رأيت الصفقة التي عقدناها؟" (سكاي نيوز)
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