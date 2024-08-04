صحيفة تكشف عن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ.. الرقم كبير جدّاً

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها، أنّ "ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، وفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية".



ولم تُحدّد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو 1000 جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر. (سكاي نيوز)

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