يتسع لشاحنة.. الجيش الإسرائيلي يعثر على نفق تحت محور فيلادلفيا (صورة)

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ نحو 10 أشهر، بلغت 39583 قتيلا على الأقل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود مع مصر.وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "33 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى منذ الحرب المستمرة على مدى 303 أيام "بلغ 91398 إصابة منذ السابع من تشرين الأول".من ناحية ثانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، إن قوات الفرقة 162 ووحدة "يهلوم" عثرت على عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض في المنطقة وتم تدميرها؛ مشيرة إلى أنه تم العثور على نفق في محور فيلادلفيا يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.وأضاف البيان، أنه في هذه المرحلة تواصل القوات الإسرائيلية "دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها، وأن الجيش سيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا وسيعمل بحزم على منع بنائها في المستقبل".