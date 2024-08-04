الحوثيون أسقطوا مسيرّة أميركية... ما هو طرازها؟

قال مصدران حوثيان لوكالة "رويترز" اليوم، إن "الحوثيين أسقطوا مسيّرة أميركية من طراز "إم.كيو-9" فوق محافظة صعدة بشمال البلاد".



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وكان الحوثيون أعلنوا في 30 أيار الماضي عن إسقاط مسيّرة من الطراز عينه فوق محافظة مأرب، وأخرى فوق محافظة البيضاء. (سكاي نيوز)