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عربي-دولي

زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا أولى مقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
04-08-2024 | 11:30
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أن الطيارين الأوكرانيين بدأوا في التحليق بطائرات إف-16 داخل البلاد، مؤكدا وصول المقاتلات الأميركية الصنع، التي جرى انتظارها طويلا.
وجاء إعلان زيلنسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية، وهو يقف بجوار طائرتين من هذا الطراز، بينما حلقت في السماء اثنتان أخريان.
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وقال زيلنسكي، من موقع طلبت السلطات عدم الكشف عنه لأسباب أمنية "طائرات إف-16 موجودة في أوكرانيا. لقد فعلناها. أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدأوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".
وخلال كلمته، تابع الرئيس الأوكراني "الآن أصبح الأمر واقعا، في سمائنا. مقاتلات إف-16 في أوكرانيا".
ولم يكشف عدد الطائرات التي تلقتها كييف مكتفيا بالقول إنه "غير كاف"، على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات وصيانتها.
ولم يتم الكشف عن موعد تسليم هذه الطائرات، ولا الدولة التي قدمت هذه الدفعة الأولى.
وقال زيلنسكي "ما هو إيجابي، أننا ننتظر طائرات إف-16 إضافية"، وأن "الكثير من عسكريينا يتدربون". (الحرة)
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