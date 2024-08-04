إسرائيل تنشر تفاصيل "نفق عملاق" بمحور فيلادلفيا

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، العثور على عشرات المسارات من الأنفاق في محور فيلاديلفيا القريب من الحدود المصرية.وقال الجيش في بيان "على مدار الأشهر الأخيرة تعمل قوات الفرقة 162 وقوات تابعة لوحدة "يهلوم" (وحدة هندسية لمهام خاصة) على العثور على مسارات تحت أرضية في منطقة محور فيلادلفيا وتدميرها، حيث عثرت القوات حتى الآن على عشرات المسارات ودمرتها".وأضاف أنه "في مطلع الأسبوع الماضي وخلال إحدى العمليات التي جريت بحثا عن مسارات تحت الأرض في محور فيلادلفيا تم العثور على نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار".وأوضح الجيش أنه في هذه المرحلة سيتم دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات، وسيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا.ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على محور فيلادلفيا هو أحد أهم أهداف عمليته العسكرية في مدينة رفح، حيث يتهم حماس باستخدامه لتنفيذ عمليات تهريب.(سكاي نيوز)