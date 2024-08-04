Advertisement

عربي-دولي

مجموعة السبع: لمنع التصعيد في الشرق الاوسط

Lebanon 24
04-08-2024 | 13:40
A-
A+

Doc-P-1230316-638584007508296830.jpg
Doc-P-1230316-638584007508296830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم، لقاء عبر الفيديو لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وعبروا عن "قلق شديد" إزاء المخاوف من حصول تصعيد كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.
وقال تاياني في بيان "معا مع شركائنا، عبرنا عن قلق شديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بأن تضفي على الأزمة بعدا إقليميا، بدءا بلبنان".
Advertisement
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيطالية التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام "ندعو الأطراف المعنيين إلى الامتناع عن أي مبادرة من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد".
وأضاف البيان أن وزراء الخارجية "أكدوا على أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن" مع تكثيف المساعدات الإنسانية. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-08-04
17:56 | 2024-08-04
17:48 | 2024-08-04
17:25 | 2024-08-04
16:55 | 2024-08-04
16:51 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24