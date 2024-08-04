مجموعة السبع: لمنع التصعيد في الشرق الاوسط

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عقد وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم، لقاء عبر الفيديو لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وعبروا عن "قلق شديد" إزاء المخاوف من حصول تصعيد كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.وقال تاياني في بيان "معا مع شركائنا، عبرنا عن قلق شديد إزاء الأحداث الأخيرة التي تهدد بأن تضفي على الأزمة بعدا إقليميا، بدءا بلبنان".وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيطالية التي تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام "ندعو الأطراف المعنيين إلى الامتناع عن أي مبادرة من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد".وأضاف البيان أن وزراء الخارجية "أكدوا على أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن" مع تكثيف المساعدات الإنسانية. (الوكالة الوطنية)