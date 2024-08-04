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عربي-دولي

مئات الإسرائيليين عالقون بالخارج جراء توقف الطيران إلى تل أبيب

Lebanon 24
04-08-2024 | 14:20
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أعلنت هيئة البث العبرية، الأحد، أن قرابة 4 آلاف إسرائيلي عالقون خارج البلاد، بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب، جراء تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردودا انتقامية من إيران وحركة حماس و "حزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث (رسمية)، إن نحو 4 آلاف إسرائيلي عالقون خارج البلاد، وتواصلوا مع وزارة الخارجية في تل أبيب من أجل العودة إلى إسرائيل.
(الأناضول)

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