مئات الإسرائيليين عالقون بالخارج جراء توقف الطيران إلى تل أبيب

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أعلنت هيئة البث العبرية، الأحد، أن قرابة 4 آلاف إسرائيلي عالقون خارج البلاد، بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب، جراء تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.ومنذ أيام، تترقب إسرائيل ردودا انتقامية من إيران وحركة حماس و "حزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث (رسمية)، إن نحو 4 آلاف إسرائيلي عالقون خارج البلاد، وتواصلوا مع وزارة الخارجية في تل أبيب من أجل العودة إلى إسرائيل.