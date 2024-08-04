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عربي-دولي

تصريحات زيلينسكي حول مقاتلات F-16 تثير موجة حنق بين رواد مواقع التواصل

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:38
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أثار تأكيد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس" تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 الأميركية غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحنقهم.
وكتب أحد رواد منصة "إكس" تعليقا على تصريح زيلسنيكي: "لن تحقق طائرات "F-16" الأميركية أي نصر لأوكرانيا، ولن تغير من مجرى الأحداث في ساحات القتال، فطائرات Su-35 الروسية ستتصدى لها وتسقطها إذا ما تم التعدي على سيادة الأراضي الروسية".
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وأضاف آخر: "هذه الطائرات الأميركية مجرد قمامة أو قطع خردة مماثلة لتصنيف أوكرانيا الائتماني"
وعلق آخر: "كم عدد القتلى الأوكرانيين الذين سيلقى السبب في موتهم على ضميرك".
وكتب مستخدم رابع: "سينتهي بك الأمر للخضوع للمحاكمة سيد زيلينسكي".
 وخلص أحد المستخدمين إلى القول: "تشعرون بالفرح كلما حصلتم على سلاح جديد من الغرب، لكن الوضع على أرض المعركة لا يتغير، وستبقى الأوضاع على حالها والغلبة للجيش الروسي".
ووفقا لمقال نشرته صحيفة "ذا إيكونوميست" في وقت سابق، من المتوقع أن تمتلك أوكرانيا 20 طائرة حربية من طراز "F-16" بحلول نهاية عام 2024.
وجدير بالذكر أن أوكرانيا من المتوقع أن تحصل على ما مجموعه 79 طائرة من نوع "إف 16" من هولندا والدنمارك وبلجيكا والنرويج.
(روسيا اليوم)
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