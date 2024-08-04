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عربي-دولي

السوداني لبلينكن: منع التصعيد مرهون بوقف العدوان على غزة

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:55
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الاتصال تناول "دور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد".
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وأضاف البيان: "أكد رئيس مجلس الوزراء للوزير بلينكن، أن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة، ومنع توسعه إلى لبنان، وردع نتنياهو وحكومته، ومنع سلطات الاحتلال من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاته المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاته نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات".
 
من جانبها قالت الخارجية الأميركية إن بلينكن "تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوتر وتجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة".
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