إعلام إسرائيلي: إيران لم تقرّر طبيعة الرد على اغتيال هنية

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قالت القناة 13 الإسرائيلية، يوم الأحد، إن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها للتأكد من مشاركتهم في عملية صد أي هجوم إيراني.وحسبما ذكرت القناة 13، فإن "تقديرات كبار أعضاء الجهاز الأمني الإسرائيلي، ترى أن إيران لم تقرر بشكل كامل طبيعة الرد وقوته على اغتيال هنية".وأضافت أن "حزب الله يبحث عن هدف يضر بإسرائيل، لكنه غير معني بتحويل المواجهة إلى حرب واسعة النطاق".وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الأحد إن "الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة".