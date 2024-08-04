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عربي-دولي

واشنطن: تحرّكاتنا في الشرق الأوسط دفاعية وهدفنا الردع

Lebanon 24
04-08-2024 | 17:56
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قال مسؤول في البيت الأبيض الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط كإجراء دفاعي بهدف تهدئة التوتر في المنطقة.
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