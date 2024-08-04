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عربي-دولي

بلينكن يبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل... متى سيبدأ؟

Lebanon 24
04-08-2024 | 23:21
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أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر لم يسمها أن "بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين".
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وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن بلينكن قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".
وفي الوقت نفسه، أوضح بلينكن بحسب المصادر، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.
 
وأشار "أكسيوس" إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأميركية في المنطقة تستهدف “أغراضاً دفاعية بحتة”.
وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تجري وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة، وترسل مجموعة حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة، وستنشر أيضا أنظمة دفاع صاروخية إضافية هناك.
هذا وتخشى واشنطن هذه المرة ألا تعطي إيران تحذيرا قبل الهجوم المرتقب على إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية، وألا يكون التحالف الإقليمي قادرا على تكرار نجاحه كما في نيسات الماضي.
ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال الهجوم الإيراني الانتقامي. (روسيا اليوم)
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