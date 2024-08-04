مواجهات واعتقالات.. قوات إسرائيلية تقتحم نابلس واندلاع حريق هائل في سوق للخضار (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، ان قوات إسرائيلية اقتحمت ليلا المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



ونقلت الوكالة الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس.

الجيش الإسرائيلي

يدخل مدينة نابلس

وسط عدد من الحرائق الآن pic.twitter.com/K7vfHHhpNQ — خالد الخميس (@KH_ALKHAMIS_) August 4, 2024 Advertisement

كما أفاد شهود عيان، بأن النيران اشتعلت في الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة "الحسبة"، جراء تعمد جرافات إسرائيلية إلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق.

واعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله.



واستهدف الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز منازل المواطنين بمخيم العزة في بيت لحم.(سكاي نيوز)







